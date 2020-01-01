Лукашенко считает, что его сын оппозиционно настроен к власти

Белорусский лидер Александр Лукашенко категорически не желает видеть сына на посту президента в будущем.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его сын Николай является "оппозиционно настроенным" человеком. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон после интервью с лидером страны, сообщает Украина 24.

По мнению Гордона, у 16-летнего Николая сформировалось свое мировоззрение, так как он ездил с отцом в разные страны и общался со многими главами государств.

"Он (Николай - ред.) оппозиционно настроен к власти вообще", - сказал журналист.

По его словам, Лукашенко категорически не желает видеть сына на посту президента в будущем, так как хочет для него спокойной жизни.

Гордон добавил, что именно Николай попросил отца дать интервью, поскольку сам смотрит все выпуски передач.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. За пост лидера страны будут бороться пять кандидатов, среди которых действующий президент Александр Лукашенко.

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