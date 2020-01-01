Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лукашенко считает, что его сын оппозиционно настроен к власти

Комментариев: 0
Белорусский лидер Александр Лукашенко категорически не желает видеть сына на посту президента в будущем.
Гордон провел интервью с Лукашенко
Гордон провел интервью с Лукашенко
Getty
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его сын Николай является "оппозиционно настроенным" человеком. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон после интервью с лидером страны, сообщает Украина 24.
 
По мнению Гордона, у 16-летнего Николая сформировалось свое мировоззрение, так как он ездил с отцом в разные страны и общался со многими главами государств.
 
"Он (Николай - ред.) оппозиционно настроен к власти вообще", - сказал журналист.
 
По его словам, Лукашенко категорически не желает видеть сына на посту президента в будущем, так как хочет для него спокойной жизни.
 
Гордон добавил, что именно Николай попросил отца дать интервью, поскольку сам смотрит все выпуски передач.
 
Напомним, в Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента, которое продлится до 8 августа.
 
Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. За пост лидера страны будут бороться пять кандидатов, среди которых действующий президент Александр Лукашенко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, Беларусь, Александр Лукашенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь