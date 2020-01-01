YouTube заблокировал тысячи каналов, связанных с Китаем и Россией

Каналы распространяли как простой спам, так и политическую дезинформацию, связанную с событиями в разных странах.

В компании Google сообщили, что с апреля по июнь заблокировали более 2,5 тысяч каналов на YouTube, связанных с Китаем и Россией. Соответствующая блокировка проводилась в рамках борьбы с дезинформацией, сообщается в блоге Google.

Так, за три месяца компания заблокировала 2596 каналов, "связанных с Китаем", отмечается, что большая их часть публиковала "спам и неполитический контент", однако присутствовал и политический контент, в том числе материалы, связанные с борьбой с COVID-19 в США и протестах против расовой дискриминации.

За тот же период заблокированы около 90 каналов, связанных с Россией. Часть публиковала информацию на русском и английском о ЕС, Литве, Украине и США, другие - на русском, немецком и фарси о России и Сирии и реакции США на COVID-19, а также информацию о внутренней политике РФ и международных вопросах, говорится в сообщении.

Кроме того, были заблокированы около 20 каналов, связанных с Ираном.

Напомним, сегодня сообщалось, что Госдеп признал РФ главной угрозой по дезинформации. В отчете ведомства говорится, что что власти России используют официальные правительственные каналы, государственные СМИ, прокси-ресурсы и соцсети для распространения дезинформации и фейков.

А весной Facebook и Twitter удалили сеть аккаунтов и страниц, связанных с Россией, через которые пытались оказать влияние на пользователей из США.

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