6 августа - какой сегодня праздник

Православные всего мира отмечают 6 августа важный праздник Преображение Господнего. Об этой и других важных датах дня читайте в материале Корреспондент.net.

В Украине и мире 6 августа отмечают несколько важных праздников. Так, сегодня празднуют Международный день "Врачи мира за мир", а также День Хиросимы. Он также носит название Всемирного дня борьбы за запрет ядерного оружия.

В христианской традиции 6 августа почитают память благоверных князей Бориса и Глеба. Кроме того, в этот день отмечают важный христианский праздник - Преображение Господне.

Приметы и запреты 6 августа

Наши предки считали что дождь с утра 6 августа - к погожему и ясному дню. А если в этот день тепло и солнечно, то зима будет холодной.

Жужжание мух с утра связывали с солнечной погодой, а если их не слышно - будет дождь.

Роса до полудня предвещала грозу. Также считалось, что какая погода 6 августа, такой она будет во второй половине августа.

Из уважения к святым наши предки предпочитали 6 августа не работать в поле. Также существует поверье, что в этот день гроза копны сена жжет.

В день Преображения Господнего советуют посвятить время молитве.

Именины сегодня празднуют Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман.

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