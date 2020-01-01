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В Беларуси военные самолеты сели на трассу

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На учениях летчики отрабатывали использование участков автомобильных дорог в качестве запасных аэродромов и аэродромов рассредоточения авиации.

В Беларуси на учениях отрабатывается посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130 и Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок автомобильной трассы Минск - Брест. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

Учения начались 4 августа и продлятся до 7 августа.

В ходе учений самолеты также готовятся к повторному вылету с трассы и нанесению авиационного удара по наземным целям на полигоне Ружаны.

Напомним, в Беларуси во вторник, 4 августа, стартовал первый этап оперативно-тактических учений ВВС и войск ПВО.

Также сообщалось, что пятикурсники Харьковского национального университета Воздушных Сил ВСУ отработали навыки воздушных боев с ударными самолетами и самолетами-разведчиками.

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Теги: Беларусь, самолет, видео, учения, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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