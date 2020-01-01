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Взрыв в Бейруте сравнили с 10% мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму

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Исследователи пришли к выводу, что взрыв в Бейруте является "одним из крупнейших не ядерных взрывов в истории".
Взрыв забрал более ста жизней
Взрыв забрал более ста жизней
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Британские ученые заявили, что сила взрыва в Бейруте равна примерно 10% мощности ядерного взрыва в японском городе Хиросима в конце Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.
 
Сила взрывов в ливанской столице равнялась 1-1,5 тысячи тонн тротила - это примерный эквивалент одной десятой взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
 
Также ученые проанализировали видео, на которых видна задержка между взрывом и ударной волной в местах за сотни метров от взрыва. По их словам, задержка равна силе взрыва.
 
Еще эксперты назвали взрыв в Бейруте "одним из крупнейших не ядерных взрывов в истории".
 
Как сообщалось, ущерб от взрыва в Бейруте оценили в 15 млрд долларов.
 
Напомним, место взрыва в Бейруте показали с высоты птичьего полета.

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Теги: ученые, взрыв, Бейрут, Хиросима
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Источник: korrespondent.net

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