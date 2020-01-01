Взрыв в Бейруте сравнили с 10% мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму
Исследователи пришли к выводу, что взрыв в Бейруте является "одним из крупнейших не ядерных взрывов в истории".
Британские ученые заявили, что сила взрыва в Бейруте равна примерно 10% мощности ядерного взрыва в японском городе Хиросима в конце Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.
Сила взрывов в ливанской столице равнялась 1-1,5 тысячи тонн тротила - это примерный эквивалент одной десятой взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Также ученые проанализировали видео, на которых видна задержка между взрывом и ударной волной в местах за сотни метров от взрыва. По их словам, задержка равна силе взрыва.
Еще эксперты назвали взрыв в Бейруте "одним из крупнейших не ядерных взрывов в истории".
Как сообщалось, ущерб от взрыва в Бейруте оценили в 15 млрд долларов.
Напомним, место взрыва в Бейруте показали с высоты птичьего полета.
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