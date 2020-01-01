Помпео рассказал о прогрессе в ядерных переговорах

Переговоры по контролю за вооружениями прошли в Вене в конце июля. США надеются на новую встречу в ближайшем будущем.

США и Россия на переговорах по контролю над вооружениями достигли прогресса, сообщил госсекретарь Майк Помпео, пишет ТАСС.

"В последние несколько месяцев мы усердно работали над тем, чтобы три страны, у которых имеется наиболее крупный арсенал ядерного оружия, то есть США, Россия и Китай, провели стратегический диалог о том, как нам вместе двигаться дальше, чтобы снизить угрозу для мира с точки зрения использования этого мощного оружия. Мы с россиянами достигли прогресса, у нас были две хорошие встречи, и я надеюсь, что у нас вскоре будет еще одна", - сказал глава Госдепа.

При этом в Вашингтоне все еще надеются на присоединение к переговорам Китая.

"Мы надеемся, что они будут участвовать, мы надеемся, что Россия призовет их участвовать, мы надеемся, что весь мир поймет, как важно, чтобы три ядерные державы со значительными ресурсами и арсеналами собрались вместе и создали более устойчивую и стабильную стратегическую ситуацию с точки зрения не только риска использования ядерного оружия, но также и его распространения", - добавил Помпео.

Напомним, 28 июля в Вене начались трехдневные переговоры между США и Россией по контролю над ядерным вооружением. Срок договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который ограничивает число развернутых стратегических ядерных боеголовок и количество их носителей, истекает в феврале 2021 года.

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