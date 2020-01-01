Во Франции в контейнере с рисом нашли более тонны кокаина
Таможенники сообщают, что во Франции изредка изымают партии наркотиков весом более 1 тонны. Этот случай является рекордом.
Во Франции таможенники из порта в Лоон-Пляж, вблизи Дюнкерка, обнаружили в контейнере с рисом 1,3 тонны кокаина. Об этом сообщает AFP.
Это произошло в понедельник, 3 августа, сообщили об инциденте только несколько дней спустя.
Наркотики были спрятаны в контейнере, который прибыл из Южной Америки, среди мешков с рисом, их обнаружили во время разгрузки. Правоохранители предполагают, что эта партия прибыла с Суринама.
"Во Франции изредка изымают партии наркотиков весом более 1 тонны. Для Дюнкерка это рекорд", - говорят в полиции.
Ориентировочная стоимость запрещенного груза составляет миллионы евро: один грамм кокаина может перепродаваться за 60-70 евро.
Расследование случая будут проводить в Лилле.
Напомним, правоохранители задержали в Морском порту Южный крупную партию кокаина, который в контейнере с бананами прибыл из Эквадора.
Также сообщалось, как в Польше выявили рекордную за всю историю страны партию кокаина.
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