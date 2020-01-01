Во Франции в контейнере с рисом нашли более тонны кокаина

Таможенники сообщают, что во Франции изредка изымают партии наркотиков весом более 1 тонны. Этот случай является рекордом.

Для Дюнкерка такая партия наркотиков является рекордной ru.123rf.com

Во Франции таможенники из порта в Лоон-Пляж, вблизи Дюнкерка, обнаружили в контейнере с рисом 1,3 тонны кокаина. Об этом сообщает AFP.

Это произошло в понедельник, 3 августа, сообщили об инциденте только несколько дней спустя.

Наркотики были спрятаны в контейнере, который прибыл из Южной Америки, среди мешков с рисом, их обнаружили во время разгрузки. Правоохранители предполагают, что эта партия прибыла с Суринама.

"Во Франции изредка изымают партии наркотиков весом более 1 тонны. Для Дюнкерка это рекорд", - говорят в полиции.

Ориентировочная стоимость запрещенного груза составляет миллионы евро: один грамм кокаина может перепродаваться за 60-70 евро.

Расследование случая будут проводить в Лилле.

Также сообщалось, как в Польше выявили рекордную за всю историю страны партию кокаина.

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