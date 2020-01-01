Продолжающиеся несколько дней муссонные дожди с грозами стали причиной затопления ряда районов в индийском Мумбаи.

На Мумбаи, Индия, обрушился муссонный ливень, который стал рекордным за последние 47 лет. В ряде районов города выпало более 330 мм осадков. Об этом сообщил метеорологический департамент Индии.

"Осадки, выпавшие в период с 5 августа до 6 августа 2020 года, составили в Мумбаи-Колаба - 331,8 мм., в Мумбаи-Сантакрус - 162,3 мм.", - говорится в сообщении.

Метеорологи сообщают, что дожди продолжатся, но количество осадков уменьшится.

Cмотрите фотогалерею: В Мумбаи выпало рекордное количество осадков

Ранее сообщалось, что на Южную Корею обрушились сильнейшие муссонные дожди, жертвами которых стали не менее 14 человек, из которых смерть шестерых уже подтверждена, а остальные числятся пропавшими без вести.

Также сообщалось, что сильный ливень в конце июля залил более чем 10 баз отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка.

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