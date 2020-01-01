В Мумбаи выпало рекордное количество осадков
На Мумбаи, Индия, обрушился муссонный ливень, который стал рекордным за последние 47 лет. В ряде районов города выпало более 330 мм осадков. Об этом сообщил метеорологический департамент Индии.
"Осадки, выпавшие в период с 5 августа до 6 августа 2020 года, составили в Мумбаи-Колаба - 331,8 мм., в Мумбаи-Сантакрус - 162,3 мм.", - говорится в сообщении.
Метеорологи сообщают, что дожди продолжатся, но количество осадков уменьшится.
Cмотрите фотогалерею: В Мумбаи выпало рекордное количество осадков
Ранее сообщалось, что на Южную Корею обрушились сильнейшие муссонные дожди, жертвами которых стали не менее 14 человек, из которых смерть шестерых уже подтверждена, а остальные числятся пропавшими без вести.
Также сообщалось, что сильный ливень в конце июля залил более чем 10 баз отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка.
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