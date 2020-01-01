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В Мумбаи выпало рекордное количество осадков

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Продолжающиеся несколько дней муссонные дожди с грозами стали причиной затопления ряда районов в индийском Мумбаи.
Наводнение в Мумбаи
Наводнение в Мумбаи

На Мумбаи, Индия, обрушился муссонный ливень, который стал рекордным за последние 47 лет. В ряде районов города выпало более 330 мм осадков. Об этом сообщил метеорологический департамент Индии.

"Осадки, выпавшие в период с 5 августа до 6 августа 2020 года, составили в Мумбаи-Колаба - 331,8 мм., в Мумбаи-Сантакрус - 162,3 мм.", - говорится в сообщении.

Метеорологи сообщают, что дожди продолжатся, но количество осадков уменьшится.

Ранее сообщалось, что на Южную Корею обрушились сильнейшие муссонные дожди, жертвами которых стали не менее 14 человек, из которых смерть шестерых уже подтверждена, а остальные числятся пропавшими без вести.

Также сообщалось, что сильный ливень в конце июля залил более чем 10 баз отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка.

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Теги: Индия, осадки, ливень, Мумбаи, фоторепортаж, непогода
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Источник: korrespondent.net

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