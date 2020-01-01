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В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки

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Бомбу по имени Малыш на Хиросиму сбросили 6 августа 1945 года силы США. Более 200 тысяч людей умерли от последствий радиационного облучения.
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки

В городе Хиросима, Япония, сегодня почтили память погибших в результате атомной бомбардировки 1945 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В 8:15 утра по местному времени присутствующие на месте бомбардировки почтили память погибших минутой молчания. Она сопровождалась ударами колокола.

Мэр Хиросимы Кадзума Мацуи во время церемонии призвал мировое сообщество объединиться против угроз человечеству. Из-за пандемии коронавируса участники церемонии были преимущественно в масках и соблюдали нормы социального дистанцирования.

Напомним, свои послания по случаю трагической даты в адрес администрации Хиросимы направили Папа Римский Франциск и бывший президент США Барак Обама, который в 2016 году стал первым действующим американским лидером, посетившим этот город.

Ученые заявили, что сила взрыва в Бейруте была равна примерно 10% мощности взрыва в японском городе Хиросима в конце Второй мировой войны.

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Теги: Япония, память, жертвы, фоторепортаж, Хиросима
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Источник: korrespondent.net

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