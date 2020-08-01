Дело "вагнеровцев": Лукашенко пригласил генпрокуроров Украины и РФ в Минск

Украинский Офис генпрокурора уже отреагировал на заявление белорусского лидера.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров Украины и России для проведения расследования по делу о задержанных под Минском наемниках частной военной компании “Вагнера“. Об этом пишет белорусское издание Белта.

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“Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем (генеральные прокуроры - ред.) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане... Втроем решите… Не приедут - вопрос решим мы, без них“, - сказал Александр Лукашенко.

В Офисе генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой сообщили, что ответят президенту Беларуси Александру Лукашенко только после того, как будет получено официальное приглашение о визите, пишет “Украинская правда“.

Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил, - отметили в пресс-службе Венедиктовой.

Напомним, в среду, 5 августа, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Беларуси. В ходе этой беседы Владимир Зеленский попросил Александра Лукашенко поспособствовать экстрадиции в Украину задержанных боевиков.