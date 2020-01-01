Австралию засыпало снегом

Сильные снегопады привели к заторам на автомобильных дорогах, без электричества остались 750 домов.

В юго-восточной части австралийского штата Новый Южный Уэльс прошел сильный снегопад. Видео непогоды очевидцы публикуют в соцсетях.

По сообщениям местных СМИ, в городе Бомбала, расположенном на высоте 761 м над уровнем моря, возникли проблемы с автомобильным движением, некоторые дороги закрыты для проезда. Из-за снегопада без электричества остались 750 домов.

Ранее сообщалось, что в США в штатах Монтана, Айдахо и Вайоминг прошли сильные снегопады, а в Карпаты с началом лета пришли морозы.

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