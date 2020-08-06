Бейрут после взрыва. Фоторепортаж

В столицу Ливана начинают прибывать самолеты с иностранной помощью. По оценкам властей, нанесенный ущерб может достигать 15 млрд долларов.

Взрыв в порту Бейрута нанес колоссальный ущерб, местные жители не верят в восстановление города в прежнем виде. Об этом сообщает ABC News.

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В районе порта образовался кратер диаметром около 200 метров. Без крова остались около 300 тысяч человек, общая сумма ущерба может достигать $15 млрд.

Власти работают над обеспечением бездомных пищей, водой и кровом. Некоторые гражданские также участвуют в уборке столичных улиц от мусора.

Как известно, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры.

В результате взрыва разрушена значительная часть города. Столицу Ливана объявили зоной стихийного бедствия.

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