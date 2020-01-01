В египетском аэропорту упал частный самолет

В кабине самолета на момент крушения находились три человека. Два из них госпитализированы.

В аэропорту курортного городка Эль-Гуна в пригороде Хургады на юге Египта упал небольшой частный самолет. Крушение произошло в четверг, 6 августа, сообщает издание Аль-Яум ас-Сабиа.

Отмечается, что частный самолет, совершавший ежедневные развлекательные полеты, столкнулся с землей взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Источник издания сообщают, что на момент падения в самолете находилось два пилота и один пассажир. Двое из них были госпитализированы. О состоянии третьего не сообщается.

Напомним, на прошлой неделе на Аляске столкнулись два самолета, в результате чего семь человек погибли.

Ранее в Бразилии легкий самолет упал на улицу, не задев при этом автомобили и пешеходов.

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