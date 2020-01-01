В Германии и Франции стремительно растет число больных COVID

В ФРГ последний раз число новых случаев заражения коронавирусом превысило 1000 человек 7 мая.

В Германии зафиксировали более 1000 случаев заражения коронавирусом за сутки, такой показатель стал рекордным за три месяца. Об этом сообщает The Local.

Институт Роберта Коха сообщил, что за последние сутки в Германии было зарегистрировано в общей сложности 1045 подтвержденных случаев COVID-19.

Последний раз число новых случаев заражения превысило 1000 человек 7 мая. После этого цифры падали, но на прошлой неделе инфекция начала набирать обороты.

Пик новых случаев инфекции приходился на начало апреля, когда в Германии за день было зарегистрировано более 6000 новых случаев.

В отличие от середины июня, когда рост можно было проследить в отдельных кластерах, таких как крупная вспышка на бойне в Северном Рейне-Вестфалии, нынешний всплеск в основном вызван не отдельными кластерами.

Эксперты опасаются такого развития событий, потому что его невозможно сдержать региональными мерами.

На этой неделе немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund заявила, что Германия уже страдает от второй волны эпидемии коронавируса.

Отметим, что рекордный показатель по коронавирусу зафиксировали также во Франции.Там впервые за два месяца выявили за сутки 1695 новых случаев COVID.

Как сообщалось, вторая волна коронавируса уже начинается в Европе , а в Украине она ожидается в октябре.

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