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Франция намерена создать программу международной помощи Ливану

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Эмманюэль Макрон отправился после трагедии в ливанскую столицу, где и рассказал о намерении помочь стране.
Макрон рассказал об инициативе помощи
Макрон рассказал об инициативе помощи
 
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция намерена инициировать программу международной поддержки населению Ливана в связи со взрывом в Бейруте. Об этом он заявил в четверг, 6 августа, по прибытии в ливанскую столицу, пишет ТАСС.
 
"Мы проведем переговоры, чтобы затем инициировать программу международной помощи народу Ливана. Помощь населению - это главный приоритет, и необходимо организовать ее так, чтобы она дошла до людей", - сказал президент.
 
Он уточнил, что "Франция наметит дополнительные меры поддержки по итогам встреч с представителями ливанского руководства, гражданского общества и командами спасателей, работающими в порту". 
 
"Я немедленно направился в Ливан после произошедшей трагедии, такая солидарность очевидна", - добавил Макрон.
 
Кроме обсуждения трагедии, Макрон с представителями ливанского руководства подчеркнет необходимость проведения реформ в стране, в том числе для усиления борьбы с коррупцией. 
 
"Без этих реформ кризис в Ливане будет углубляться", - считает он. 
 
Отметим, что Еврокомиссия (ЕК) предоставила более 33 млн евро Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. 
 
Ранее страны ЕС, в частности Израиль, а также США, Великобритания, Катар, Турция и другие выразили готовность помочь Ливану в связи с взрывом в порту Бейрута.
 
Как сообщалось, помощь Ливану на запрос властей отправит также и Украина.

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Теги: Франция, взрыв, помощь, Бейрут, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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