Франция намерена создать программу международной помощи Ливану

Эмманюэль Макрон отправился после трагедии в ливанскую столицу, где и рассказал о намерении помочь стране.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция намерена инициировать программу международной поддержки населению Ливана в связи со взрывом в Бейруте. Об этом он заявил в четверг, 6 августа, по прибытии в ливанскую столицу, пишет ТАСС.

"Мы проведем переговоры, чтобы затем инициировать программу международной помощи народу Ливана. Помощь населению - это главный приоритет, и необходимо организовать ее так, чтобы она дошла до людей", - сказал президент.

Он уточнил, что "Франция наметит дополнительные меры поддержки по итогам встреч с представителями ливанского руководства, гражданского общества и командами спасателей, работающими в порту".

"Я немедленно направился в Ливан после произошедшей трагедии, такая солидарность очевидна", - добавил Макрон.

Кроме обсуждения трагедии, Макрон с представителями ливанского руководства подчеркнет необходимость проведения реформ в стране, в том числе для усиления борьбы с коррупцией.

"Без этих реформ кризис в Ливане будет углубляться", - считает он.

Отметим, что Еврокомиссия (ЕК) предоставила более 33 млн евро Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута.

Ранее страны ЕС, в частности Израиль, а также США, Великобритания, Катар, Турция и другие выразили готовность помочь Ливану в связи с взрывом в порту Бейрута.

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