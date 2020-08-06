За пять лет в России уничтожили 36 тысяч тонн санкционных продуктов
С 6 августа 2015 года в России уничтожили 36,17 тысяч тонн продукции, незаконно поступившей из стран, находящихся под российским продовольственным эмбарго. Об этом сообщает Россельхознадзор в четверг, 6 августа.
В утиль было отправлено 34,94 тыс. тонн продукции растениеводства и 1,23 тыс. тонн - животноводства. При этом за семь месяцев 2020 года уничтожено 1,89 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, из нее 1,87 тыс. тонн - растительной.
Отмечается, что продукция растениеводства чаще всего поступала под видом "товаров прикрытия" (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).
Также для усиления контроля за ввозом продукции животноводства были открыты временные контрольные ветеринарные пункты.
"Это позволило Россельхознадзору выявить следующие незаконные схемы поставок: ложный транзит, ввоз продукции под видом "товаров прикрытия", реэкспорт мяса и сыра неизвестного происхождения, поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов", - сказано в сообщении.
Напомним, что ранее в Крыму сожгли 600 килограммов сала и сыра. Россельхознадзор провел рейд по холодильным складам и магазинам, в ходе которого была выявлена якобы небезопасная продукция.
Также сообщалось, что в России готовят новые санкции против Украины. Новыми мерами планируют запретить прием платежным агентом денег и совершение трансграничных платежей.
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