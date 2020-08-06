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За пять лет в России уничтожили 36 тысяч тонн санкционных продуктов

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Продовольственное эмбарго в РФ действует с августа 2015 года. Большинство уничтоженных товаров - продукция растениеводства.
Россия за пять лет уничтожила более 36 тысяч тонн санкционных продуктов
Россия за пять лет уничтожила более 36 тысяч тонн санкционных продуктов
people.onliner.by

С 6 августа 2015 года в России уничтожили 36,17 тысяч тонн продукции, незаконно поступившей из стран, находящихся под российским продовольственным эмбарго. Об этом сообщает Россельхознадзор в четверг, 6 августа.

В утиль было отправлено 34,94 тыс. тонн продукции растениеводства и 1,23 тыс. тонн - животноводства. При этом за семь месяцев 2020 года уничтожено 1,89 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, из нее 1,87 тыс. тонн - растительной.

Отмечается, что продукция растениеводства чаще всего поступала под видом "товаров прикрытия" (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).

Также для усиления контроля за ввозом продукции животноводства были открыты временные контрольные ветеринарные пункты.

"Это позволило Россельхознадзору выявить следующие незаконные схемы поставок: ложный транзит, ввоз продукции под видом "товаров прикрытия", реэкспорт мяса и сыра неизвестного происхождения, поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в Крыму сожгли 600 килограммов сала и сыра. Россельхознадзор провел рейд по холодильным складам и магазинам, в ходе которого была выявлена якобы небезопасная продукция.

Также сообщалось, что в России готовят новые санкции против Украины. Новыми мерами планируют запретить прием платежным агентом денег и совершение трансграничных платежей.

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Теги: Россия, продукты, продовольствие, эмбарго, продукты питания, Ответные санкции России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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navigator2    06.08.2020, 16:15
Оценка:  0
navigator2
О, так! Більше маразма в скрепной! Дедиваєвале одобрюють!
БРОКЕР_666    06.08.2020, 15:28
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
ибанутым нет покоя
Колишній-східняк    06.08.2020, 15:09
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Дорогой Леонид Ильич. Сегодня наш трудовой коллектив с возмущением узнал, что в Африке негры недоедают. Так вот то, что они не доедают, пусть присылают нам. Мы доедим (анекдот времён СССР).
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