Лукашенко заявил о задержании граждан США

На территории Беларуси задерживали людей с американскими паспортами, женатыми на сотрудницах Госдепа, сообщил глава государства.

В Беларуси были задержаны американцы, среди которых были также люди, имеющие отношение к Государственному департаменту. Об этом в четверг, 5 августа, на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

"Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", - приводит его слова агентство.

Лукашенко добавил что долгое время не мог понять этот парадокс, но сегодня его "осенило":

"Все просто: деньги! (…) Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало", - резюмировал Лукашенко, так и не рассказав, о задержании кого именно идет речь.

Он призвал МВД активизировать работу с белорусами, которые сами подскажут силовикам, кто есть кто и чем зщанимается.

Напомним, власти Беларуси сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков. Среди задержанных есть также граждане Украины, которые воевали на Донбассе на стороне сепаратистов. Украина ведет переговоры об их экстрадиции.

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