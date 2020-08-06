В России отработали ракетные удары Искандерами

Ракетное соединение Восточного военного округа России выполнило учебные пуски ракетами комплекса Искандер по объектам условного противника.

В Астраханской области России на полигоне Капустин Яр отработано нанесение массированного ракетного удара комплексами Искандер. Видео ракетных запусков опубликовало Минобороны России в YouTube.

"Ракетное соединение Восточного военного округа выполнило пуски ракетами комплекса Искандер по критически важным объектам условного противника при огневой поддержке реактивного артиллерийского соединения Южного военного округа, оснащенного реактивной системой залпового огня Торнадо-С", - говорится в сообщении.

Ракетные удары наносились по поступающим в режиме реального времени данным целеуказания от беспилотных летательных аппаратов Орлан -10.

Ранее сообщалось, что в Германии начались многонациональные учения Saber Junction-2020 с участием львовских десантников 80-й десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Также сообщлаось, что в Беларуси на учениях отрабатывается посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130 и Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок автомобильной трассы Минск – Брест.

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