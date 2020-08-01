Число жертв взрыва в Бейруте превысило 150
Ожидается, что количество погибших при взрыве в порту Бейрута продолжит расти. Тысячи пострадавших в больницах.
В Бейруте продолжает увеличиваться число погибших в результате взрыва в порту. По последним данным Минздрава страны, обнаружено 157 тел, сообщает Al Jazeera в четверг, 6 августа.
Около пяти тысяч человек были ранены.
Разбор завалов продолжается. Ожидается, что число жертв возрастет.
Ранее сообщалось, что в посольство Украины в Ливане обратились 30 пострадавших украинцев с просьбой о выплате небольшой денежной помощи. Никто из наших граждан серьезно не пострадал.
Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры.
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