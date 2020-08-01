Число жертв взрыва в Бейруте превысило 150

Ожидается, что количество погибших при взрыве в порту Бейрута продолжит расти. Тысячи пострадавших в больницах.

В Бейруте продолжаю разбирать завалы @AJEnglish

Корреспондент