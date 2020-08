В Бейруте граждане обвиняют президента в терроризме

Президент Франции Эммануель Макрон прибыл в Бейрут и совместно с президентом Ливана осмотрел повреждения.

Собравшаяся толпа скандировала "народ за падение режима" и "президент Мишель Аун - террорист". Видео опубликовано в соцсетях.

"Во время визита президента Франции Макрона в Бейрут, протестующие кричат президенту Ливана "Мишель Аун - террорист", - подписано одно из видео.

Макрон посетил сильно пострадавшую улицу Геммайзе в Бейруте и выслушал пострадавших. В соцсетях местные жители пишут, что ливанские политики пока этого не сделали.

