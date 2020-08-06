Лукашенко о Зеленском: Хороший человек

При этом президент Беларуси выразил сомнение в том, что Владимир Зеленский на посту президента Украины покажет результат.

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью ДмитриюГордону, в котором рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, аннексии Крыма и событиям на Донбассе. Интервью было опубликовано в четверг, 6 августа.

В частности, Зеленского Лукашенко назвал хорошим и умным человеком, но выразил сомнение, что тот преуспеет в управлении страной.

"Володя (Владимир Зеленский - ред.) - хороший человек. <...> Он, конечно, не глупый человек, хоть и из другой сферы. Но при этом скажу вам странную вещь: поверьте мне как опытному президенту - президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет президентского или стержня, или, я не знаю, чего, если нет этой закваски, то ты не будешь президентом", - сказал Лукашенко.

Лукашенко считает, что Зеленский вряд ли будет успешным президентом - "у него не хватит времени".

"Надо действия давать и результат давать сейчас. А результата этого нет", - отметил белорусский президент и выразил мнение, что Зеленский не подаст в отставку в случае неудачи.

"Володя может (встать и уйти - ред.), он по характеру такой. Хотя он умница, и, я думаю, не сделает этого", - продолжил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко заявил, что, по его мнению, в 2014 году в Украине произошел госпереворот.

"Я считал и сейчас считаю, что у вас тогда произошел государственный переворот. Это было незаконно", - сказал он и добавил, что "безусловно" приютил бы беглого Виктора Януковича, если бы тот попросил.

Также Лукашенко считает, что Украина "безалаберно и бестолково" отнеслась к Крыму в 2014 году и теперь во много сама несет ответственность за аннексию полуострова Россией.

"У вас не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли", - говорит Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что никогда не интересовался тем, кто конкретно "сдал" Крым в 2014 году.

Аналогичное заявление Лукашенко сделал и по Донбассу - он сказал, что Донбасс "не очень-то и нужен Украине".

"Мы не скажем "ты агрессор". У меня роль другая - я хочу, чтобы мы втроем (Россия, Украина, Белоруссия - ред.) по-братски сели и решили. Донбасс - пятое колесо в телеге и России абсолютно не нужен. Не очень-то, наверно, он нужен и Украине", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, что ранее Зеленский переговорил с Лукашенко о боевиках. Глава государства выразил надежду, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Беларуси боевики будут переданы Киеву.

Также сообщалось, что Минск готов сотрудничать с Киевом по "вагнеровцам". Правоохранительные органы будут сотрудничать по данному вопросу. Кроме того, президенты двух стран также договорились об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе.

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