Кравчук предлагает подписать новый Будапештский меморандум

В меморандуме, который могут подписать Германия, Польша и другие страны, должен быть прописан четкий механизм выполнения задекларированных в нем принципов.

Кравчук в 1994 году подписал Будапештский меморандум, не содержавший конкретных обязательств для его подписантов в отношении безопасности Украины facebook.com/1leonidkravchuk

В случае провала переговоров по Донбассу Украина может инициировать подписание нового Будапештского меморандума. Об этом в четверг, 6 августа, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в эфире Обозреватель ТВ.

"Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять. Мы будем думать о новой редакции документа", – сказал он.

В меморандуме, который могут подписать Германия, Польша и другие страны, должен быть прописан четкий механизм выполнения задекларированных в нем принципов, уточнил Кравчук.

"Этот вопрос не снимается с повестки дня и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик", – сказал экс-президент Украины.

Будапештский меморандум - межгосударственный документ о гарантиях безопасности Украины в связи с ее присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он был подписан 5 декабря 1994 года тогдашними лидерами Украины, России, Великобритании и США.

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