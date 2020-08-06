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Кравчук предлагает подписать новый Будапештский меморандум

Комментариев: 2
В меморандуме, который могут подписать Германия, Польша и другие страны, должен быть прописан четкий механизм выполнения задекларированных в нем принципов.
Кравчук в 1994 году подписал Будапештский меморандум, не содержавший конкретных обязательств для его подписантов в отношении безопасности Украины
Кравчук в 1994 году подписал Будапештский меморандум, не содержавший конкретных обязательств для его подписантов в отношении безопасности Украины
facebook.com/1leonidkravchuk
 
В случае провала переговоров по Донбассу Украина может инициировать подписание нового Будапештского меморандума. Об этом в четверг, 6 августа, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в эфире Обозреватель ТВ.
 
 
"Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять. Мы будем думать о новой редакции документа", – сказал он.
 
В меморандуме, который могут подписать Германия, Польша и другие страны, должен быть прописан четкий механизм выполнения задекларированных в нем принципов, уточнил Кравчук. 
 
"Этот вопрос не снимается с повестки дня и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик", – сказал экс-президент Украины.
 
Будапештский меморандум - межгосударственный документ о гарантиях безопасности Украины в связи с ее присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он был подписан 5 декабря 1994 года тогдашними лидерами Украины, России, Великобритании и США.
 
Напомним, новый глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что восстановить мир на востоке страны будет сложно без участия Вашингтона.

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Теги: Кравчук, переговоры, меморандум, Леонид Кравчук, переговоры на Донбассе, переговоры в Минске, мирные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    06.08.2020, 20:48
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Что на этот раз хочет отдать полоумный дед? Помнится, он уже один раз "договорился"
Евроскептик    06.08.2020, 20:35
Оценка:  0
Евроскептик
Дед оченно в историю войти хочет. Или вляпаться?)))
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