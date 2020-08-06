Во Франции преступник захватил четырех заложников
Вооруженный преступник зашел в банк около 17:00 по местному времени и выдвинул требования, подробности которых не сообщаются.
Вооруженный преступник захватил четырех заложников в городе Гавр на севере Франции. Об этом в четверг, 6 августа, сообщило радио France Bleu.
По его данным, внутри отделения банка на бульваре Страсбур в центре Гавра находятся четыре человека, двоим удалось выбраться из здания.
По данным телеканала BFMTV, вооруженный преступник зашел в банк около 17:00 по местному времени и выдвинул требования, подробности которых не сообщаются.
Это 34-летний местный житель, имеющий проблемы с психикой и известный полиции по ряду нарушений правопорядка.
Здание банка оцеплено, на место прибыли спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом. Сейчас с преступником общается полицейский-переговорщик. О пострадавших не сообщается.
Plusieurs v'ehicules arrivent en renfort et s'arr^etent devant la sous-pr'efecture #prisedotagelehavre pic.twitter.com/vmpQV2iwFz— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020
Напомним, 3 августа в Киеве поступило сообщение о захвате заложников в банке. Неизвестный зашел в отделение банка в центре города, заявил, что у него есть бомба и попросил вызвать полицию.
Позже стало известно, что захватчик отделения банка в Киеве задержан. Захвативший здание спустя почти три часа вышел из отделения и был задержан спецназом. Оказалось, что задержанный имеет психиатрический диагноз.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент