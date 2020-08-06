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Во Франции преступник захватил четырех заложников

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Вооруженный преступник зашел в банк около 17:00 по местному времени и выдвинул требования, подробности которых не сообщаются.
 
Вооруженный преступник захватил четырех заложников в городе Гавр на севере Франции. Об этом в четверг, 6 августа, сообщило радио France Bleu.
 
По его данным, внутри отделения банка на бульваре Страсбур в центре Гавра находятся четыре человека, двоим удалось выбраться из здания. 
 
По данным телеканала BFMTV, вооруженный преступник зашел в банк около 17:00 по местному времени и выдвинул требования, подробности которых не сообщаются.
 
Это 34-летний местный житель, имеющий проблемы с психикой и известный полиции по ряду нарушений правопорядка.
 
Здание банка оцеплено, на место прибыли спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом. Сейчас с преступником общается полицейский-переговорщик. О пострадавших не сообщается.
 
Напомним, 3 августа в Киеве поступило сообщение о захвате заложников в банке. Неизвестный зашел в отделение банка в центре города, заявил, что у него есть бомба и попросил вызвать полицию.

Позже стало известно, что захватчик отделения банка в Киеве задержан. Захвативший здание спустя почти три часа вышел из отделения и был задержан спецназом. Оказалось, что задержанный имеет психиатрический диагноз.

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Теги: банк, Франция, заложники, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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