За взрыв в порту в Бейруте задержаны 16 человек

Ливанские силовики задержали представителей администрации порта Бейрут, в котором хранились тонны взрывоопасных веществ.

Полиция задержала 16 представителей администрации порта Бейрут, в котором ранее произошел мощный взрыв. Об этом в четверг, 6 августа, сообщило информагентство France press со ссылкой на военную прокуратуру Ливана.

Как сообщалось, в результате взрыва в Бейруте разрушенные дома были вынуждены покинуть 300 тыс. человек. На данный момент известно о 157 погибших в результате взрыва. Более 5000 человек были ранены.

По новым оценкам властей ливанской столицы, нанесенный взрывом ущерб может достигать $15 млрд: половина Бейрута частично или полностью разрушена.

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