За взрыв в порту в Бейруте задержаны 16 человек
Ливанские силовики задержали представителей администрации порта Бейрут, в котором хранились тонны взрывоопасных веществ.
Полиция задержала 16 представителей администрации порта Бейрут, в котором ранее произошел мощный взрыв. Об этом в четверг, 6 августа, сообщило информагентство France press со ссылкой на военную прокуратуру Ливана.
Как сообщалось, в результате взрыва в Бейруте разрушенные дома были вынуждены покинуть 300 тыс. человек. На данный момент известно о 157 погибших в результате взрыва. Более 5000 человек были ранены.
По новым оценкам властей ливанской столицы, нанесенный взрывом ущерб может достигать $15 млрд: половина Бейрута частично или полностью разрушена.
Согласно официальной версии, во время сварочных работ на портовом складе от искры сдетонировало более 2700 тонн аммиачной селитры.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент