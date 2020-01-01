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У Зеленского надеются на скорый обмен заключенными

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Украинская сторона подала ОБСЕ список из около 100 человек для обмена, примерно столько же подали сепаратисты.
Один из предыдущих обменов пленными на Донбассе
Один из предыдущих обменов пленными на Донбассе
ssu.gov.ua
 
Официальный Киев ожидает проведение обмена заключенными на Донбассе в ближайшее время. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью информагентству Reuters, опубликованном в четверг, 6 августа.
 
 
"Я надеюсь, что это будет скоро. Я думаю, что уже через несколько недель", - сказал он. По словам Ермака, украинская сторона подала ОБСЕ список из около 100 человек для обмена, примерно столько же подали сепаратисты.
 
"Было договорено, что список будет предоставлен, он уже передан - это в основном крымские татары, незаконно удерживающиеся в Крыму. Мы ждем ответа", - отметил глава офиса президента.
 
Напомним, ранее в СБУ назвали число пленных украинцев на Донбассе. В плену сепаратистов на Донбассе по состоянию на 30 апреля находилось 214 украинцев.

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Теги: переговоры на Донбассе, Пленные, обмен пленными, Андрей Ермак
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Источник: korrespondent.net

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