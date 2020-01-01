Взрыв в Бейруте: полицейские допросили владельца судна

На Кипре был допрошен владелец корабля, с которого конфисковали взорвавшийся в ливанском порту груз.

Судно Rhosus, с которого конфисковали взорвавшийся в Бейруте груз marinetraffic.com

Полиция Кипра по запросу Интерпола разыскала и допросила владельца судна Rhosus, груз из которого взорвался в Бейруте. Об этом в четверг, 6 августа, сообщило агентство Reuters.

"Был запрос от Интерпола в Бейруте установить местоположение этого человека и задать ему определенные вопросы, связанные с этим грузом", - заявил представитель кипрской полиции Христос Андреу.

При этом полицейский имени опрошенного человека не назвал.

Однако агентству удалось установить, что речь идет о российском бизнесмене Игоре Гречушкине. Его допросили в собственном доме.

Ранее капитан судна Rhosus Борис Прокошев рассказал историю груза, который взорвался в Бейруте.

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