Во Франции задержали захватчика банка

Все заложники, удерживаемые злоумышленником в банке города Гавр, остались целы и невредимы.

Заложников удерживали в банке в центре французского города Гавр twitter.com/fbleuhnormandie

Во французском городе Гавр успешно завершилась операция по задержанию захватчика банка и освобождению четырех заложников. Об этом сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в четверг, 6 августа, в Twitter.

"Гавр: захватчик заложников задержан. Заложники освобождены, они целы и невредимы. Я благодарю бойцов RAID (спецназ) за их хладнокровие и профессионализм, а также все мобилизованные под руководством префекта полиции (департамента) Приморская Сена силы безопасности и спасения", - указано в сообщении.

Мэр города, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп также выразил благодарность силовикам за "замечательную работу" по освобождению заложников.

Напомним, вооруженный преступник захватил четырех заложников в банке города Гавр на севере Франции, еще двоим удалось выбраться из здания.

Как сообщалось, 3 августа в Киеве Сухроб Каримов захватил отделение банка, заявив, что у него есть бомба, и попросил вызвать полицию. Также он потребовал предоставить ему телеэфир.

Позже сотрудники СБУ и полиции под видом журналистов зашли в банк и задержали злоумышленника.

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