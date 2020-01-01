Трамп подписал указ о TikTok

Законопроект единогласно одобрили американские сенаторы, опасаясь за нацбезопасность страны.

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о мерах против соцсети TikTok. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok с целью защиты нашей национальной безопасности", - говорится в указе Трампа.

Отмечается, что согласно официальному документу компания ByteDance, владеющая платформой, и ее дочерние предприятия не могут проводить никаких сделок.

Закон вступает в силу через 45 дней после публикации.

При этом Сенат Конгресса США ранее единогласно одобрил законопроект о запрете приложения TikTok для госорганов страны, поскольку, по мнению политиков, приложение несет в себе угрозу нацбезопасности США.

Напомним, 1 августа Трамп заявил, что планирует запретить китайскую платформу TikTok на всей территории США. Он планировал сделать это 15 сентября, если до этого времени его не продадут американской компании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet