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Трамп подписал указ о TikTok

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Законопроект единогласно одобрили американские сенаторы, опасаясь за нацбезопасность страны.
Трамп воюет с TikTok
Трамп воюет с TikTok
НВ

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о мерах против соцсети TikTok. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok с целью защиты нашей национальной безопасности", - говорится в указе Трампа.

Отмечается, что согласно официальному документу компания ByteDance, владеющая платформой, и ее дочерние предприятия не могут проводить никаких сделок.

Закон вступает в силу через 45 дней после публикации. 

При этом Сенат Конгресса США ранее единогласно одобрил законопроект о запрете приложения TikTok для госорганов страны, поскольку, по мнению политиков, приложение несет в себе угрозу нацбезопасности США.

Напомним, 1 августа Трамп заявил, что планирует запретить китайскую платформу TikTok на всей территории США.  Он планировал сделать это 15 сентября, если до этого времени его не продадут американской компании.

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Теги: США, Китай, запрет, указ, Дональд Трамп, нацбезопасность, TikTok
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Источник: korrespondent.net

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