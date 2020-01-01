Американка за год заработала в TikTok около $5 млн

У Эдисон Рэй Истерлинг более 54 миллионов подписчиков в соцсети. Свою популярность она приобрела благодаря коротким танцевальным видеозаписям.

Жительница американского штата Луизиана 19-летняя Эдисон Рэй Истерлинг возглавила рейтинг Forbes самых успешных пользователей TikTok, заработав за год около пяти миллионов долларов. Список был опубликован в четверг, 6 августа.

Отмечается, что в рейтинг вошли только те пользователи, которые прославились именно благодаря китайскому приложению.

Так, Истерлинг выпускает свою линию косметики, а также заключила контракты с производителем одежды American Eagle и интернет-сервисом Spotify.

На втором и третьем месте списка расположились сестры Чарли и Дикси Д'Амелио из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, заработав за отчетный период четыре миллиона и 2,9 миллиона долларов соответственно.

Четвертое место заняла певица из штата Пенсильвания Лорен Грей, доходы которой составили 2,6 миллиона.

На пятом месте Джош Ричардс из Канады ($1,5 миллиона). Шестое - разделили живущие в США Майкл Ли и Спенсер Найт, которые заработали по $1,2 миллиона.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о мерах против соцсети TikTok.

Ранее об угрозе соцсети нацбезопасности США китайского приложения TikTok заявлял госсекретарь Майк Помпео.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet