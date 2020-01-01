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Американка за год заработала в TikTok около $5 млн

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У Эдисон Рэй Истерлинг более 54 миллионов подписчиков в соцсети. Свою популярность она приобрела благодаря коротким танцевальным видеозаписям.
Эдисон Рэй Истерлинг возглавила рейтинг Forbes самых успешных пользователей TikTok
Эдисон Рэй Истерлинг возглавила рейтинг Forbes самых успешных пользователей TikTok
likeni.ru

Жительница американского штата Луизиана 19-летняя Эдисон Рэй Истерлинг возглавила рейтинг Forbes самых успешных пользователей TikTok, заработав за год около пяти миллионов долларов. Список был опубликован в четверг, 6 августа.

Отмечается, что в рейтинг вошли только те пользователи, которые прославились именно благодаря китайскому приложению.

Так, Истерлинг выпускает свою линию косметики, а также заключила контракты с производителем одежды American Eagle и интернет-сервисом Spotify.

На втором и третьем месте списка расположились сестры Чарли и Дикси Д'Амелио из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, заработав за отчетный период четыре миллиона и 2,9 миллиона долларов соответственно.

Четвертое место заняла певица из штата Пенсильвания Лорен Грей, доходы которой составили 2,6 миллиона.

На пятом месте Джош Ричардс из Канады ($1,5 миллиона). Шестое - разделили живущие в США Майкл Ли и Спенсер Найт, которые заработали по $1,2 миллиона.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о мерах против соцсети TikTok.

Ранее об угрозе соцсети нацбезопасности США китайского приложения TikTok заявлял госсекретарь Майк Помпео.

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Теги: США, танцы, Дональд Трамп, заработок, рейтинг Forbes, TikTok
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Источник: korrespondent.net

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