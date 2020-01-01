В мире более 19 млн человек заразились COVID-19

Только за последние пять дней коронавирусной инфекцией нового типа заразилось около миллиона жителей планеты.

Все больше людей заражаются коронавирусом

Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 19 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Так, по состоянию на утро 7 августа в мире лабораторно подтверждено 19 256 652 случая заражения COVID-19. При этом 12 357 308 пациентов вылечились и 717 680 - скончались от осложнений коронавирусной болезни.

Лидером по количеству инфицированных остаются США (5 032 179 случаев), далее следует Бразилия (2 917 562). Третье место занимает Индия (2 025 409 случаев).

В Украине зафиксировано 76 808 случаев COVID-19, из них 42 524 человека выздоровели и 1819 - умерли.

Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирусом нового типа инфицировано менее 10% населения планеты.

Также в организации отметили, что за последние пять месяцев количество инфицированных COVID-19 молодых людей увеличилось втрое.

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