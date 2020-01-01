Канада направит почти $4 млн помощи Ливану
Канада решила выделить Ливану 5 миллионов канадских долларов (около 3,8 млн долл. США) на помощь пострадавшим из-за взрыва в порту Бейрута. Об этом заявила министр международного развития Карина Гулд в пятницу, 7 августа.
"Первые дни гуманитарной катастрофы важнейшие, и Канада придет на помощь. Эти средства обеспечат убежищем, чистой водой, лекарствами и вещами первой необходимости тех, кто в этом нуждается", - пояснила министр.
В ведомстве добавили, что 1,5 млн долл из этих денег будет немедленно передано гуманитарным партнерам, в том числе ливанском Красному Кресту, для обеспечения насущных потребностей пострадавших.
Напомним, что ранее число жертв взрыва в Бейруте превысило 150. Ожидается, что количество погибших при взрыве в порту Бейрута продолжит расти. Тысячи пострадавших в больницах.
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