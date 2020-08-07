В Болгарии полиция снесла палаточные городки протестующих

Снос палаток прошел ночью в трех болгарских городах. У людей было несколько минут забрать свои личные вещи, а потом силовики вывезли все на грузовиках.

Полиция в Болгарии снесла палаточные городки протестующих в Софии, Пловдиве и Варне. Об этом сообщает Балканский обозреватель в пятницу, 7 августа.

Как пишет издание, операция началась сегодня после 4 утра. Силовики сообщили манифестантам, что их действия нарушают закон о дорожном движении, и действия полиции имеют целью наведение общественного порядка.

В частности, в Софии около 05:00 все палатки и личные вещи манифестантов были выброшены на соседний тротуар. У митингующих было несколько минут, чтобы забрать свои личные вещи, после палатки и все остальное погрузили на грузовик и вывезли.

Теперь движение на всех ранее заблокированных магистралях городов восстановлено. Известно о нескольких задержанных манифестантах.

В МВД заявили, что ведомство "уважает и гарантирует право граждан на мирный протест в защиту своих прав", однако этого не следует делать "ценой грубого нарушения прав жителей страны".

"Мы вновь призываем как протестующих, так и всех других граждан, которые не поддерживают протесты, соблюдать Конституцию и законы страны", - сказано в заявлении.

Напомним, что митингующие в Болгарии требуют отставки правительства. Протесты начались после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации Радева, который критиковал правительство Борисова.

Также сообщалось, что в Болгарии здание правительства забросали перепелиными яйцами. Затем протесты в Софии продолжились шествием по центральным улицам города.

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