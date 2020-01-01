В РФ назвали условие применения ядерного оружия

Россия использует ядерное оружие в ответ на любой ракетный обстрел своей территории, заявляют в Генштабе РФ.

Россия применит ядерное оружие, если по ее территории будет проведена любая ракетная атака. Об этом пишет Генштаб вооруженных сил РФ в статье для газеты Минобороны РФ Красная звезда.

Военные заявляют, что в случае атаки против РФ не будет возможности определить тип ракеты и потому "любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением".

Информацию о старте ракеты автоматически сообщат в Кремль, "который в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответа ядерных сил".

В Генштабе РФ отмечают, что "условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов".

"На поставленный вопрос, какая целевая установка агрессии против России, обладающей значительным ядерным потенциалом, можно дать конкретный ответ – уничтожение России как государства", - говорится в сообщении.

В статье также говорится, что Россия "обозначила красные линии, переступать которые мы не советуем никому". "Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным", - резюмировали в статье.

Напомним, 2 июня президент России Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания. Документ содержит условия, при каких могут применить ядерное оружие.

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