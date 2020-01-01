В США еще одну китайскую соцсеть признали угрозой

Через 45 дней в США запретят любые сделки с компанией, владеющей мобильным приложением WeChat.

Президент США Дональд Трамп кроме соцсети TikTok признал угрозой другое популярное китайское мобильное приложение WeChat. Об этом говорится в указе, опубликованном Белым домом.

"Чтобы защитить нашу нацию, я принял меры по устранению угрозы, исходящей от одного мобильного приложения - TikTok. Необходимы дальнейшие действия для устранения аналогичной угрозы, создаваемой еще одним мобильным приложением, - WeChat", - говорится в указе.

Отмечается, что так же, как и TikTok, WeChat автоматически захватывает огромные массивы информации от своих пользователей.

"Этот сбор данных угрожает предоставить Коммунистической партии Китая доступ к личной и частной информации американцев. Кроме того, приложение фиксирует личную и служебную информацию китайских граждан, посещающих Соединенные Штаты, тем самым предоставляя Китайской коммунистической партии механизм для отслеживания китайских граждан...", - сказано в документе.

В связи с этим президент США запрещает по истечении 45 дней после даты публикации настоящего документа любые сделки с компанией Tencent Holdings, связанные с WeChat, любым лицом или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией США.

Напомним, 1 августа Трамп заявил, что планирует запретить китайскую платформу TikTok на всей территории США. Он планировал сделать это 15 сентября, если до этого времени его не продадут американской компании.

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