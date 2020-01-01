От нее котлетами пахнет; как вести с ней дебаты — Лукашенко о Тихановской

Лукашенко уверен, что Тихановскую используют подкупленные Россией оппозиционные силы.

Лукашенко сказал свое мнение об оппозиции кадр из видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что оппозиционных кандидатов на выборах спонсирует Россия, а вести дебаты с его главной оппоненткой Светланой Тихановской нет смысла, потому что “с ней не о чем говорить“. Об этом Лукашенко заявил в интервью Дмитрию Гордону 6 августа.

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Так, по мнению действующего президента, Тихановскую используют финансируемые из России Валерий Цепкало и Виктор Бабарыка, которым белорусский ЦИК отказал в регистрации для участия в выборах.

Я понимаю, что Светлану, как вы правильно сказали, ее запихнули и развернули как флаг. Она, может быть, хорошую котлету приготовила, может, детей покормила и так далее. Еще запах этой котлеты приятный есть. А здесь дебаты надо вести ... Как вести с ними дебаты, о чем говорить? - заявил Лукашенко.

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Действующий глава Беларуси уверен, что его оппонентов финансирует российский “Газпром“, но Россия до сих пор не знает, “будут ли другие кандидаты сговорчивее и лучше, чем Лукашенко“.

Также бессменный президент не верит, что Тихановская собирает многотысячные предвыборные митинги. По его мнению, их “нарисовали“, а люди на них приходят, потому что “может артист известный споет“.

Вы были на ее митинге? Ни разу. А все говорят многотысячные-многотысячные. Вы сейчас можете сделать такую ​​картинку. Я с операторским делом хорошо знаком, я в университете был заведующим студенческой лаборатории. Я понимаю, как делают картинки, - отметил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что белорусы не готовы к президенту-женщине. Александр Лукашенко абсолютно убежден, что белорусы изберут новым главой государства “мужика“.