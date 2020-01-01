Выборы в Беларуси: за три дня досрочно проголосовал каждый пятый избиратель

Досрочное голосование на президентских выборах в Беларуси началось 4 августа и закончится уже завтра.

На выборах в Белоруссии за три дня досрочно проголосовали 22,47% избирателей Reuters (архивное фото)

На президентских выборах в Беларуси явка избирателей по итогам трех дней досрочного голосования составила 22,47%. Об этом сообщает белорусский Центризбирком в пятницу, 7 августа.

Самая высокая явка зафиксирована в Гомельской области, где проголосовали 30,22% избирателей, внесенных в списки, самая низкая - в Минске - 18,89%. В Витебской области проголосовали 21,18%, в Минской - 20,84%, в Могилевской - 26,14%, в Гродненской - 20,05%, отмечается в сообщении ЦИК.

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии началось 4 августа и продлится по 8 августа. Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Отдать свой голос может любой избиратель, внесенный в списки. При этом подтверждать причины невозможности прийти на участок в основной день голосования не нужно.

В Белоруссии зарегистрированы более 6,8 млн избирателей. Досрочное волеизъявление проходит более чем на 5,5 тысячах участков, включая 44 участка за рубежом.

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Напомним, что ранее власти Беларуси пригрозили участникам митингов. Силовики заявили, что не допустят "несанкционированных массовых мероприятий" на улицах и призвали граждан их не провоцировать.

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