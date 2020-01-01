В мире празднуют Международный день пива

Праздник является переходящим, и в 2020 году приходится на 7 августа.

Международный день пива традиционно празднуют в первую пятницу августа. В 2020 году этот день приходится на 7 августа.

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Пиво является одним из древнейших напитков и его употребляли практически все древние культуры. Первое историческое упоминание о пивоварении зафиксировано во времена древнего Вавилона и Месопотамии.

Рецепты пива нашли археологи на глиняных табличках, которые датируются 4300 годом до нашей эры. Существует даже ода шумерской богине пива под названием Гимн Нинкаси. В нем говорится о 1800 годе до нашей эры и есть рецепт пива.

Интересные факты о пиве

Самую маленькую в мире пивоварню создал украинец Николай Сядристый. Она располагается на ячменном зернышке и хорошо видна только под микроскопом.

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Известная компания по производству пива Carlsberg, в 1922 году предоставила лауреату Нобелевской премии Нильсу Бору дом в Копенгагене с “пивопроводом“. По нему физику в неограниченном количестве круглосуточно поступало свежее пиво.

До восемнадцатого века профессиональными пивоварами были женщины.

В медицине существует понятие соноселикафобия - это страх перед пустым стаканом пива.

В древнем Вавилоне у молодоженов был пивной месяц, когда отец невесты должен был на протяжении 30 дней обеспечивать зятя пивом.

Ране сообщалось, когда три Спаса в августе 2020, их даты, традиции и запреты.

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