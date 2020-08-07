В Минске задержали диджеев за песню Цоя

Власти Беларуси задержали двоих диджеев, которые на официальном мероприятии включили песню Виктора Цоя Перемен.

В Минске на организованный властями празднике за включенную песню Виктора Цоя Перемен задержали диджеев мероприятия. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что все шесть площадок Минска, отведенных для предвыборной агитации, 6 августа оказались занятыми для городских мероприятий. Из-за этого кандидат Тихановская отменила анонсированный митинг-концерт.

Около 19:00 из колонок зазвучала песня группы Кино Виктора Цоя Перемен. Собравшиеся подпевали, многие подняли вверх руки с белыми браслетами и ленточками.

Сообщается, что мужчины в костюмах, которые распоряжались на празднике, вырвали провода из звукоусиливающей аппаратуры, а ОМОН оттеснил всех от сцены.

Собравшиеся в это время скандировали: "Перемен!", "Верам! Можам! Пераможам!" и "Жыве Беларусь!".

Диджеи мероприятия Кирилл Голанов и Владислав Соколовский сообщили, что их обвинили в срыве семейного праздника "грязной политикой".

Позже издание Наша ніва со ссылкой на брата Голанова Никиту сообщило, что Кирилл нашелся в изоляторе временного содержания. Где Владислав Соколовский пока неизвестно.

Напомним, в МВД Беларуси заявили, что не допустят хаоса, не позволят устраивать беспорядки на улицах в период проходящей в стране президентской избирательной кампании и способны противостоять нарушителям закона.

Также сообщалось, что на президентских выборах в Беларуси явка избирателей по итогам трех дней досрочного голосования составила 22,47%.