В Бейруте вспыхнули антиправительственные протесты
В столице Ливана Бейруте в ночь на пятницу, 7 августа, начались антиправительственные протесты. Об этом сообщает ВВС.
Во время протестов у парламента Ливана произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ, несколько человек ранены.
Люди возмущены взрывами в порту и требуют отставки правительства. По мнению протестующих, к взрывам привела халатность власти.
Государственные СМИ Ливана сообщают, что протестующие разжигали костры и бросали камни в полицейских.
Напомним, во время визита президента Франции в Бейрут, толпа людей кричала в адрес президента Ливана обвинения в терроризме.
Также сообщалось, что в Бейруте продолжает увеличиваться число погибших в результате взрыва в порту. По последним данным Минздрава страны, обнаружено 157 тел.
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