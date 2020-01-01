В Беларуси началась загрузка атомной электростанции

На первый энергоблок начали загрузку ядерного топлива, которая продолжится до конца месяца. К энергосети АЭС подключат в четвертом квартале.

На энергоблоке №1 Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в пятницу, 7 августа, началась загрузка ядерного топлива, сообщает Росатом в Twitter.

"В 11:45 в активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) со свежим ядерным топливом. До конца месяца последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки", - сообщает пресс-служба корпорации.

После загрузки топлива реактор будет выведен на минимально контролируемый уровень, 1% мощности. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.

"Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года", - сообщают в Минэнерго Беларуси.

Отмечается, что в связи с запуском БелАЭС планируется почти на четверть сократить потребление газа в стране.

"Ввод БелАЭС в эксплуатацию позволит обеспечить около трети внутренних потребностей страны в электроэнергии, замещать 4,5 млрд кубометров природного газа в год, ежегодно уменьшать выбросы парниковых газов более чем на 7 млн тонн. Проект откроет новые возможности для широкого внедрения передовых технологий в энергетике, промышленности, науке, медицине, образовании, станет стимулом для развития электротранспорта", - говорится в сообщении.

БелАЭСС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Предполагается, что первый энергоблок выйдет на полную мощность в феврале 2021 года. Второй - в мае 2022 года.

Напомним, на выходных первую в арабском мире АЭС запустили в ОАЭ. Мощность станции Барака после введения в строй всех четырех энергоблоков составит 5600 МВт.

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