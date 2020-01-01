Лукашенко и Путин обсудили задержание боевиков

Президенты двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двухсторонние отношения и недавнее задержание россиян под Минском.

Путин и Лукашенко переговорили по телефону АР

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко задержание под Минском российских граждан, которых в Минске назвали членами частной военной компании Вагнера. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщила пресс-служба президента РФ.

"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития "братских российско-белорусских отношений".

Путин подчеркнул, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

Напомним, власти Беларуси сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков. Среди задержанных есть также граждане Украины, которые воевали на Донбассе на стороне сепаратистов. Украина ведет переговоры об их экстрадиции. Накануне Лукашенко назвал условие выдачи Киеву боевиков.

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