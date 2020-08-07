Капитал Цукерберга впервые превысил $100 млрд

Акции Facebook резко пошли вверх после недавних новостей о запуске компанией нового сервиса коротких видео Instagram Reels.

Активы основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который является одним из богатейших людей мира, впервые превысили 100 миллиардов долларов. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает агентство Вloomberg.

"Собственный капитал Марка Цукерберга впервые превысил 100 миллиардов долларов в четверг, после того как (акции - ред.) Facebook выросли на (известии о - ред.) запуске конкурента TikTok", - говорится в сообщении.

Агентство отметило, что согласно индексу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состоянием более 100 миллиардов долларов, кроме Цукерберга, обладают еще глава Amazon Джефф Безос и глава Microsoft Билл Гейтс.

Кроме того, Блумберг уточняет, что за этот год Цукерберг разбогател на 22 миллиарда, а Безос - на 75 миллиардов долларов.

По итогам торгов четверга акции Facebook подорожали на 6,49%, до 265,28 доллара за акцию. В среду Facebook сообщила о запуске сервиса коротких видео Instagram Reels. Как отметил представитель компании, Reels запускается в более чем 50-ти странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и многие другие.

Напомним, в июле мировые ИТ-гиганты за день подорожали на $250 млрд. Скачок стоимости акций мировых гигантов ИТ-индустрии на биржах произошел после выхода квартальных отчетов компаний.

А в июне Цукерберг потерял $7,2 млрд за день из-за того, что некоторые крупные компании отказались размещать рекламу.

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