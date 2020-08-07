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Капитал Цукерберга впервые превысил $100 млрд

Комментариев: 1
Акции Facebook резко пошли вверх после недавних новостей о запуске компанией нового сервиса коротких видео Instagram Reels.
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг

Активы основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который является одним из богатейших людей мира, впервые превысили 100 миллиардов долларов. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает агентство Вloomberg.

"Собственный капитал Марка Цукерберга впервые превысил 100 миллиардов долларов в четверг, после того как (акции - ред.) Facebook выросли на (известии о - ред.) запуске конкурента TikTok", - говорится в сообщении.

Агентство отметило, что согласно индексу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состоянием более 100 миллиардов долларов, кроме Цукерберга, обладают еще глава Amazon Джефф Безос и глава Microsoft Билл Гейтс.

Кроме того, Блумберг уточняет, что за этот год Цукерберг разбогател на 22 миллиарда, а Безос - на 75 миллиардов долларов.

По итогам торгов четверга акции Facebook подорожали на 6,49%, до 265,28 доллара за акцию. В среду Facebook сообщила о запуске сервиса коротких видео Instagram Reels. Как отметил представитель компании, Reels запускается в более чем 50-ти странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и многие другие.

Напомним, в июле мировые ИТ-гиганты за день подорожали на $250 млрд. Скачок стоимости акций мировых гигантов ИТ-индустрии на биржах произошел после выхода квартальных отчетов компаний.

А в июне Цукерберг потерял $7,2 млрд за день из-за того, что некоторые крупные компании отказались размещать рекламу.

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Теги: Facebook, акции, капитал, состояние, Марк Цукерберг, Цукерберг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fjyhffdlf    07.08.2020, 14:55
Оценка:  -22
fjyhffdlf
Это произошло в первую очередь благодаря коронавирусу.Кому-то эта зараза(или"зараза",ока залась не просто выгодной.А очень выгодной!
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