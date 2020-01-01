В Польше второй день подряд фиксируют антирекорды COVID-19

Накануне сообщалось о 726 новых зараженных, а сегодня эта цифра составила уже 609. Наибольшие вспышки фиксируют в трех регионах.

В Польше зафиксировали новый антирекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом - более 800 за сутки. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает RMF24.

Сегодня Минздрав страны сообщил о суточном приросте 809, что является наибольшим показателем за все время эпидемии. Предыдущий антирекорд, который зафиксировали днем ранее, составил 726 случаев.

Большинство заражений произошли в Силезском воеводстве - 259, а также Малопольском и Мазовецком - 144 и 104 соответственно. В остальных регионах - менее 50 случаев.

Умерли за минувшие сутки 13 больных.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии возросло до 50 324, из них 1787 - умерли, 36 041 - выздоровели.

Как сообщалось, 29 июля в Польше также был установлен рекорд по заболеваемости. Тогда выявили 615 случаев инфекции.

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