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Взрыв в Бейруте сняли в высоком качестве

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Житель Бейрута со своей террасы, выходящей в сторону порта, снял видео пожара и взрыва в высоком разрешении.

Взрыв в порту ливанской столицы Бейруте очевидец снял на видео в высоком качестве. Ролик опубликовал N'emeth 'Agoston в YouTube.

"Взрыв в порту Бейрута в 2020.08.04. Снято с нашей террасы", - подписано видео.

Очевидец снимал со своей террасы пожар в порту и запечатлел момент детонирования аммиачной селитры. На кадрах ролика видно, как взрывная волна ударила по зданиям вблизи порта. Автор ролика и его родные не пострадали.

Видео взрыва в замедденной съемке:

Как известно, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Разрушена значительная часть города. Столицу Ливана объявили зоной стихийного бедствия.

Также сообщалось, что продолжает увеличиваться число погибших в результате взрыва в порту. По последним данным Минздрава страны, обнаружено 157 тел.

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Теги: Ливан, видео, взрыв, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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