Ливан озвучил версии трагедии в Бейруте

Ливанский лидер Мишель Аун обратился к Франции с просьбой провести аэрофотосъемку на месте трагедии.

Погибли более 150 человек @astroehlein

Правоохранители Ливана рассматривает несколько версий причин взрыва в порту Бейрута, в том числе внешнее воздействие. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун, сообщает Al Arabiya.

"Следствие по взрыву в Бейруте изучает несколько версий, включая халатность, несчастный случай, а также внешнее воздействие", - сказал он.

Президент отметил, что он обратился к Франции с просьбой провести аэрофотосъемку на месте происшествия, чтобы определить точную причину взрыва.

Еще Аун добавил, что никому не удастся уйти от правосудия, все виновные в трагедии будут наказаны.

Корреспондент писал, что 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв . По официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet