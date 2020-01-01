Ливан озвучил версии трагедии в Бейруте
Ливанский лидер Мишель Аун обратился к Франции с просьбой провести аэрофотосъемку на месте трагедии.
Правоохранители Ливана рассматривает несколько версий причин взрыва в порту Бейрута, в том числе внешнее воздействие. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун, сообщает Al Arabiya.
"Следствие по взрыву в Бейруте изучает несколько версий, включая халатность, несчастный случай, а также внешнее воздействие", - сказал он.
Президент отметил, что он обратился к Франции с просьбой провести аэрофотосъемку на месте происшествия, чтобы определить точную причину взрыва.
Еще Аун добавил, что никому не удастся уйти от правосудия, все виновные в трагедии будут наказаны.
Напомним, по последним данным, из-за взрыва в Бейруте погибли 157 человек. Ожидается рост жертв.
Корреспондент писал, что 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры.
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