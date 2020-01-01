Канадца в Китае приговорили к смертной казни
Также к смертной казни в рамках данного дела приговорен гражданин КНР Лу Ханьчан, еще четверо подсудимых получили пожизненные сроки.
Гражданин Канады Е Цзяньхуэй приговорен к высшей мере наказания судом города Фошань провинции Гуандун. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил портал Penpai.
Также к смертной казни в рамках данного дела приговорен гражданин КНР Лу Ханьчан. Еще четверо подсудимых получили пожизненные сроки, у всех осужденных конфисковали личное имущество.
По данным следствия, Е Цзяньхуэй и Лу Ханьчан с другими подельниками с мая 2015 года по январь 2016 года занимались производством и перевозкой наркотиков. При обыске у них изъяли 217,97 кг вещества, содержащего психостимулятор MDMA.
Днем ранее к смертной казни за производство наркотиков в городе Гуанчжоу приговорен еще один выходец из Канады Сюй Вэйхун. Кроме этого, пожизненный тюремный срок получил гражданин КНР Вэнь Гуаньсюн.
Как сообщалось ранее, власти США привели в исполнение смертный приговор 68-летнему Вэсли Пурки, осужденному в январе 2004 года решением федерального суда.
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