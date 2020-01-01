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Канадца в Китае приговорили к смертной казни

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Также к смертной казни в рамках данного дела приговорен гражданин КНР Лу Ханьчан, еще четверо подсудимых получили пожизненные сроки.
Наркоторговля по китайским законам считается одним из наиболее тяжких преступлений
Наркоторговля по китайским законам считается одним из наиболее тяжких преступлений
Getty Images
 
Гражданин Канады Е Цзяньхуэй приговорен к высшей мере наказания судом города Фошань провинции Гуандун. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил портал Penpai.
 
 
Также к смертной казни в рамках данного дела приговорен гражданин КНР Лу Ханьчан. Еще четверо подсудимых получили пожизненные сроки, у всех осужденных конфисковали личное имущество. 
 
По данным следствия, Е Цзяньхуэй и Лу Ханьчан с другими подельниками с мая 2015 года по январь 2016 года занимались производством и перевозкой наркотиков. При обыске у них изъяли 217,97 кг вещества, содержащего психостимулятор MDMA.
 
Днем ранее к смертной казни за производство наркотиков в городе Гуанчжоу приговорен еще один выходец из Канады Сюй Вэйхун. Кроме этого, пожизненный тюремный срок получил гражданин КНР Вэнь Гуаньсюн.
 
Как сообщалось ранее, власти США привели в исполнение смертный приговор 68-летнему Вэсли Пурки, осужденному в январе 2004 года решением федерального суда.

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Теги: наркотики, суд, Китай, смертная казнь, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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