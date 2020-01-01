Экс-король Испании проживает в одном из самых дорогих отелей мира

Гостиница Emirates Palace в Абу-Даби считается одной из самых дорогих в мире. Там и поселился экс-король Испании.

Экс-король Испании Хуан Карлос I, покинувший родину на фоне коррупционного скандала, переехал в Абу-Даби, где проживает в одном из самых дорогих отелей мира. Об этом пишет испанская газета ABC

Отмечается, что еще в понедельник Хуан Карлос направился в Абу-Даби из испанского города Виго, на специально арендованном для этого перелета небольшом самолете.

Прибыв в Абу-Даби, Хуан Карлос I остановился в роскошной гостинице Emirates Palace.

Ранее в СМИ появлялись разные предположения о местонахождении отрекшегося от престола в 2014 году монарха. Предполагалось, что он мог перебраться в Португалию или в Доминиканскую республику.

В августе Хуан Карлос I проинформировал своего сына, нынешнего короля Испании Филиппа VI, о решении покинуть страну ввиду причин личного характера.

По данным испанского телевидения, такое решение последовало после публикации в Испании информации о причастности Хуана Карлоса к коррупционному скандалу , и предприняв такой шаг, отец просто решил дать сыну возможность работать в более спокойной обстановке.

Поводом для нынешнего скандала стала публикация о $100 млн, переведенных в 2008 году Саудовской Аравией в швейцарский банк Mirabaud на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом.

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