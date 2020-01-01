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Эрдоган отказался от своей инициативы в споре с Грецией

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Турецкий лидер в конце июля предложил приостановить геолого-разведочные работы в Средиземном море.
Буровое судно Барбарос Хайреттин отправилось в спорный район Средиземного моря
Буровое судно Барбарос Хайреттин отправилось в спорный район Средиземного моря
anadolu.com
 
Буровое судно Барбарос Хайреттин возобновило геолого-разведочное бурение в Средиземном море. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил президент Турции Реджеб Эрдоган в Стамбуле.
 
 
"Мы снова приступили к геолого-разведочному бурению в Восточном Средиземноморье. Мы вновь отправили Барбарос Хайреттин выполнять поставленную задачу", - сказал он.
 
Эрдоган в конце июля предложил приостановить геолого-разведочные работы в Средиземном море для обсуждения с Грецией конфликта вокруг острова Кастелоризо.
 
Турция собиралась направить исследовательское судно Oruc Reis и два вспомогательных судна для геологической разведки в водах к югу от греческих островов Родос, Карпатос и Кастеллоризо. 
 
Это усилило напряженность в отношениях с соседней Грецией и вызвало критику со стороны США, Франции и других европейских стран.

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Теги: конфликт, Турция, Греция, Средиземное море
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Источник: korrespondent.net

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