Литва выразила протест Беларуси из-за запуска АЭС

Белорусская атомная электростанция находится в полусотне километров от столицы Литвы Вильнюса.

Литва направила Беларуси ноту протеста из-за запуска атомной электростанции, которая находится вблизи границы, пишет ТАСС в пятницу, 7 августа.

"Действия Беларуси нарушают принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а деятельность АЭС из-за близости к столице Литвы, нерешенных проблем ядерной безопасности создает непосредственную угрозу для национальной безопасности Литвы, окружающей среды и населения", - говорится в ноте.

Литва призывает остановить работы по пуску БелАЭС до полномасштабного претворения в жизнь рекомендаций по итогам стресс-тестов, проведенных Минском совместно с Евркомиссией в лице Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG), а также к сотрудничеству по вопросам обеспечения ядерной безопасности с Еврокомиссией и другими международными структурами.

Напомним, парламент Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности и в 2017 году законодательно запретил покупку, а также экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.

Сегодня на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива. К энергосети АЭС подключат в четвертом квартале.

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