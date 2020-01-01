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Следком РФ проверяет задержание россиян в Минске

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Следком России устанавливает обстоятельства задержания боевиков. Ранее ситуацию вокруг них обсудили Лукашенко и Путин.
Лукашенко пригласил генпрокуроров Украины и России для решения ситуации с боевиками
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inforesist.org

Следственный комитет России проверяет обстоятельства задержания в Беларуси 33 россиян, сообщила в пятницу, 7 августа, официальный представитель ведомства Светлана Петренко, пишет Интерфакс.

"В Главном следственном управлении СКР проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории республики Беларусь были задержаны граждане России", - сказала Петренко.

Она отметила, что после сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений Следкомом РФ "им будет дана соответствующая правовая оценка".

Ранее сегодня задержание боевиков обсудили президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Днем ранее вопрос о выдаче "вагнеровцев" Киеву Лукашенко обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

 

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Теги: Россия, Беларусь, Боевики, Следком РФ, ЧВК Вагнера
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Источник: korrespondent.net

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